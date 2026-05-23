واکسیناسیون ۸۰۰ هزار راس دام استان بوشهر علیه بیماری تب برفکی

حسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح واکسیناسیون تب برفکی از اول بهمن ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و در روزهای پایانی فروردین ماه سالجاری با واکسیاسیون ۸۰۰ هزار و ۱۸۷ راس دام به اتمام رسید.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی استان بوشهر عنوان کرد: در این طرح، ۷۷۶ هزار و ۴۳۶ راس دام سبک (گوسفند و بز) و۲۳ هزار و ۷۵۱ رأس دام سنگین (گاو و گوساله) برعلیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

وی افزود: تب برفکی یکی از بیماری‌های ویروسی بسیار مسری دام‌ها است که می‌تواند خسارت‌های اقتصادی فراوانی ایجاد کند؛ کاهش تولید شیر، افت رشد، تلفات و محدودیت‌های صادراتی تنها بخشی از پیامدهای این بیماری است.

بازیار تأکید کرد: واکسیناسیون یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری است، اما به تنهایی کافی نیست و مقابله مؤثر با تب برفکی نیازمند رعایت اصول بهداشت و امنیت زیستی است، از جمله حمل و نقل و جابجایی اصولی دام و اطمینان از خرید دام سالم و ایمن است.

وی اضافه کرد: این طرح با اجرا در تمام شهرستان‌های استان و همکاری دامداران و کارشناسان بهداشتی، گامی مؤثر در حفاظت از سلامت دام‌ها و جلوگیری از شیوع بیماری برداشته است.