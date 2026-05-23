«همیشه» جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره کن ۲۰۲۶ را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، بخش «نوعی نگاه» جشنواره فیلم کن دیگر صرفاً یک بخش برای فیلمهایی نیست که به رقابت اصلی راه نیافتهاند؛ بلکه هدف فعلی آن نمایش آثار فیلمسازان جوانتری است که فقط یک یا دو فیلم ساختهاند ولی فیلمهایشان ممکن است در حد اعتبار و مقیاس مسابقه نخل طلا نباشد. بسیاری از آنها در نهایت با فیلمهای بعدی خود به رقابت اصلی راه مییابند.
امسال فیلم «همیشه» ساخته ساندرا وولنر، داستانی سوررئال از غم و اندوه که از طریق یک تراژدی روایت میشود و یک مادر، دختر و پسر نوجوان را به هم پیوند میدهد، برنده بزرگ این بخش بود.
از دیگر برندگان میتوان به «فیلها در مه» ساخته ابیناش بیکرام شاه و «پسر آهنین» ساخته لویی کلیشی که یک انیمیشن بلند نقاشیشده با دست است، اشاره کرد.
هیئت داوران بخش نوعی نگاه همچنین از سه بازیگر زن فیلم «همیشه حیوان مادریات» ساخته والنتینا مورل شامل دانیلا مارین ناوارو، مارینا د تاویرا و ماریانجل ویلگاس و همچنین بازی بردلی فیومونا دمبیست در فیلم «پسر کنگو» ساخته رافیکی فاریالا تجلیل کرد.
در این میان اولین فیلم جردن فرستمن با عنوان «بچه باشگاهی» که توسط A۲۴ با قیمت ۱۷ میلیون دلار خریداری شد و فیلم «رابطه جنسی و مرگ نوجوان در کمپ میاسما» ساخته جین شونبرون توسط هیئت داوران نادیده گرفته شدند.
فهرست کامل برندگان این بخش چنین است:
جایزه بخش نوعی نگاه: «همیشه» ساخته ساندرا وولنر
جایزه هیئت داوران: «فیلها در مه» ساخته آبینش بیکرام شاه
جایزه ویژه هیئت داوران: «پسر آهنین» به کارگردانی لویی کلیشی
بهترین بازیگر زن: دانیلا مارین ناوارو، مارینا د تاویرا و ماریانجل ویلگاس برای فیلم «همیشه حیوان مادریات»
بهترین بازیگر مرد: بردلی فیومونا دمبیست برای فیلم «پسر کنگو»
اعضای هیئت داوران بخش رقابتی «نوعی نگاه» هفتاد و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم کن شامل لیلا بختی بازیگر فرانسوی به عنوان رئیس هیئت داوران و اعضای گروه شامل آنجل دیابانگ تهیهکننده سنگال، خالد موزنار آهنگساز لبنانی، لورا سامانی کارگردان ایتالیایی و توماس کیلی فیلمساز فرانسوی بودند.
شب پیش همچنین جایزه چشم طلایی که به بهترین مستند جشنواره کن اهدا می شود، به فیلم مستند «تمرینهایی برای یک انقلاب» ساخته پگاه آهنگرانی اهدا شد. این فیلم که در بخش نمایشهای ویژه کن به نمایش درآمد، تصویرگر زندگی ۵ نفر از اطرافیان کارگردان در طول ۴۰ سال است.
