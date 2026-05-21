به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، جشنواره فیلم کن با شور و هیجان در حال برگزاری است و این به معنای بازگشت تشویقهای ایستاده است و این بار تشویق ۱۲ دقیقهای نصیب بازی سباستین استن در فیلم «آبدره» ساخته کریستین مونجیو کارگردان رومانیایی شد.
بازیگر ۴۳ ساله مارول، پس از تماشای بازی دلخراشش در فیلم «فیورد» یا «آبدره»، نتوانست جلوی احساساتی شدن جمعیت را بگیرد.
فیلم داستان خانوادهای با دیدگاههای مذهبی سختگیرانه را روایت میکند که از رومانی به روستایی در نروژ مهاجرت میکنند و با هنجارهای اجتماعی این شهر کوچک در تضاد هستند.
سباستین که خود رومانیایی است، در نقش پدر خانواده، میهای گئورگیو، بازی میکند. این خانواده پس از مطرح شدن سوال درباره نحوه رفتار با فرزندانشان، در مرکز توجه و بررسی قرار میگیرند.
با نمایش فیلم در کن، در حالی که جمعیت حاضر ۱۲ دقیقه به شدت فیلم را تشویق کردند، رناته رینسوه، بازیگر نقش مادر لیزبت، نیز حالی شبیه سباستین ستن داشت و سعی کرد جلوی اشکهایش را بگیرد.
کریستین مونجیو، کارگردان، به زبان فرانسوی و سپس انگلیسی گفت: میخواهم از همه کسانی که به من اعتماد کردند تشکر کنم.
او افزود که این شاخص نهایی برای این است که آیا فیلم در آزمون زمان دوام خواهد آورد یا خیر.
سباستین در گفتگو با ددلاین در مورد فیلم گفت: فکر میکنم چگونه مرد بودن در حال حاضر واقعا زیر ذرهبین است. ما در حال حاضر نمونههای زیادی از افراد بسیار خودشیفته، بسیار پرخاشگر و بسیار حق به جانب به عنوان مرد بودن داریم. این فوقالعاده ناراحتکننده است. دیدنش دردناک است.
با فیلم «فیورد» برای اولین بار بازیگر «کارآموز» به زبان مادری رومانیایی خود بازی کرده است. او از ۱۲ سالگی و پس از چند سال زندگی در وین، همراه مادرش به آمریکا نقل مکان کرده است.
وی با مادرش به زبان مادری صحبت میکند اما در عین حال حمایتی که از عوامل رومانیایی در صحنه فیلمبرداری دریافت کرده را «بسیار تأثیرگذار» میخواند. استن در توضیح گفت: این انتخابی بود که مادرم کرد و من از آن سود بردم و چیزی برای گریه کردن وجود ندارد؛ یعنی هرگز تجدید دیداری رخ نداد ولی با این فیلم، وقتی اعضای گروه دور من آمدند و گفتند: «هی، تو یکی از ما هستی. ما خیلی خوشحالیم که تو این فیلم را بازی میکنی. این برای ما خیلی مهم است. از اینکه به کشوری که از آن آمدهای اذعان کردی»، واقعا خوشحال شدم.
تشویقهای طولانی مدت ایستاده در جشنواره فیلم غیرمعمول نیست و تاکنون «ببر کاغذی» جیمز گری ۱۰ دقیقه و فیلم «ناگهانی» ریوسوکه هاماگوچی ۱۱ دقیقه تشویق گرفتهاند.
پس از تشویقهای پرشور فیورد، اولین نمایش جهانی فیلم ترسناک علمی تخیلی و دلهرهآور «جهنم خصوصی او» ساخته نیکولاس ویندینگ رفن نیز ۱۲ دقیقه تشویق دریافت کرد.
فیلمهای «فیورد» و «جهنم خصوصی او» هر 2 توسط شرکت مستقل تهیهکنندگی نئون، که چندین سال است کن را در سلطه خود دارد، اکران میشوند. این کمپانی از سال ۲۰۱۹ که نخل طلا به فیلم مهیج کرهای «انگل» رسید، هر سال جایزه نخل طلا - که به کارگردان بهترین فیلم بلند سینمایی اهدا میشود - را به خانه برده است. «تایتان»، «مثلث غم»، «آناتومی یک سقوط»، «آنورا» و فیلم سال گذشته «یک تصادف ساده» نیز پس از آن به فهرست موفقیتهای این کمپانی اضافه شدند.
فیلم «فیورد» که قرار است از ۱۹ آگوست در فرانسه اکران شود، از نامزدهای دریافت نخل طلا در جشنواره کن امسال و در بخش رقابتی جشنواره است.
