به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، فیلم «من ساختمان‌ها را می‌بینم که مثل رعد و برق فرو می‌ریزند» ساخته کلیو بارنارد، برنده جایزه تماشاگران بخش دوهفته کارگردانان کن ۲۰۲۶ شد.

در این فیلم آنتونی بویل، جو کول، جی لیکورگو، داریل مک‌کورمک و لولا پتی‌کرو به عنوان گروهی از دوستان دوران کودکی که در آستانه سی‌امین سالگرد تولدشان هستند، بازی می‌کنند. این گروه در یک مجتمع ساختمانی بزرگ شده‌اند و مجبورند با زندگی‌ای روبه‌رو شوند که در آن امیدها و رویاهایشان به واقعیت تبدیل نشده است.

اندا والش نمایشنامه‌نویس ایرلندی، فیلمنامه را بر اساس رمان کی‌یران گودار نوشته است. این فیلم پنجمین فیلم بلند بارنارد است. پیشتر «علی و آوا» وی در سال ۲۰۲۱ در بخش دوهفته کارگردانان به نمایش درآمد و «غول خودخواه» وی سال ۲۰۱۳ جایزه «لیبل سینماهای اروپا» را دریافت کرد.

جایزه «انتخاب مردم» سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد و به فیلمساز برنده جایزه‌ای ۷۵۰۰ یورویی با حمایت بنیاد شانتال آکرمن اهدا می‌کند.

بخش دوهفته کارگردانان در اصل غیررقابتی است، اما همچنان سه جایزه اهدا می‌کند.

جایزه «کود دو کور» برای بهترین فیلم بلند فرانسوی در این بخش به لیلا پینل برای فیلم «شانا» رسید. این فیلم دومین فیلم بلند و اولین تلاش انفرادی این نویسنده و کارگردان، با بازی اوا هولت در نقش زن جوانی است که از مادربزرگ مرحومش حلقه‌ای به ارث می‌برد که قرار است از او در برابر بدشانسی محافظت کند.

پیش از این امروز بخش «لیبل سینماهای اروپا» جایزه اصلی خود را برای بهترین فیلم اروپایی به اولین فیلم بلند سارا آرنولد با عنوان «جانوران بسیار» اهدا کرد.

برندگان بخش سینه فونداسیون که شامل آثار دانشجویی است نیز معرفی شدند. در این بخش جایزه اول به «لیزر-گربه» به کارگردانی لوکاس آشر از دانشگاه نیویورک، آمریکا اهدا شد و جایزه دوم به «صداهای خاموش» به کارگردانی نادین میسونگ جین از دانشگاه کلمبیا آمریکا رسید. جایزه سوم نیز به صورت مشترک به «هرگز کافی نیست» به کارگردانی جولیوس لاگوت لارسن از مدرسه عالی سینما لافمیس فرانسه و «سنگ‌های رونده، کاغذهای پرنده» به کارگردانی روزبه گزرسه و ثریا شمسی از دانشگاه فیلم بابلزبرگ کنراد ولف آلمان رسید.

شصت و پنجمین دوره بخش جنبی هفته منتقدان کن نیز پیش از این جوایز خود را روز چهارشنبه اهدا کرد و فیلم «درجه» اولین تجربه کارگردانی مارین آتلان در این بخش موفق به کسب جایزه اصلی شد. این فیلم درباره گروهی از نوجوانان فرانسوی در یک سفر مدرسه‌ای به ناپل و بازدید از آتش‌فشان پمپئی و بازماندگان آن است.

جوایز بخش رسمی و فیلم کوتاه در مراسم اختتامیه که فردا (شنبه) برگزار خواهد شد، توزیع خواهد شد.