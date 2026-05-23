۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

سعیدی: مراکز خرید گندم کردستان باید پیش از برداشت به آمادگی کامل برسند

سنندج- مدیر تعاون روستایی کردستان با تأکید بر لزوم تجهیز مراکز خرید گندم پیش از آغاز فصل برداشت گفت: ایجاد آمادگی فنی و لجستیکی مراکز خرید لازمه خدمات‌رسانی به کشاورزان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سعیدی ظهر شنبه در جریان بازدید از مراکز خرید گندم شهرستان دهگلان اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی تولید مناسب گندم در مزارع این شهرستان، لازم است تمامی مراکز خرید پیش از آغاز فصل برداشت به آمادگی کامل برسند.

وی در بازدید از مرکز خرید گندم روستای قروچای و زمین محل احداث مرکز خرید جدید بلدستی افزود: گندم از محصولات راهبردی کشور در حوزه امنیت غذایی است و شبکه تعاون روستایی باید تمام ظرفیت خود را برای تسهیل روند خرید و جلوگیری از هدررفت این محصول به‌کار گیرد.

مدیر تعاون روستایی استان کردستان ادامه داد: ایجاد آمادگی فنی، تجهیز زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی امکانات لجستیکی از الزامات خدمات‌رسانی شایسته به کشاورزان در فصل خرید تضمینی گندم است.

سعیدی همچنین در بازدید از زمین پیش‌بینی شده برای احداث مرکز خرید بلدستی، بر اهمیت جانمایی اصولی مراکز خرید تأکید کرد و گفت: انتخاب مکان مناسب برای مراکز خرید، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی کشاورزان دارد.

وی افزود: مرکز جدید بلدستی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کشاورزان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین دغدغه محصول خود را تحویل دهند.

این بازدید با حضور نجفی رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزی تعاون روستایی استان، شیرزادی رئیس اداره تعاون روستایی دهگلان و مفاخری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی شهرستان انجام شد و آخرین وضعیت زیرساختی مراکز خرید گندم مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان حاضر در این بازدید نیز ابراز امیدواری کردند با تکمیل به‌موقع زیرساخت‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف شبکه تعاون روستایی، فصل خرید گندم در دهگلان بدون مشکل و با رضایتمندی کشاورزان برگزار شود.

