۲۴ مرکز تعاون روستایی در ایلام آماده تحویل گندم است

فتح الله اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شروع برداشت گندم در مزارع مناطق جنوبی استان، عملیات خرید تضمینی این محصول نیز در مراکز تعاون روستایی آغاز شده و در حال حاضر ۶ مرکز خرید در شهرستان‌های جنوبی فعال شده‌اند.

وی افزود: در مجموع ۲۴ مرکز خرید تعاون روستایی در سطح استان برای تحویل گندم کشاورزان پیش‌بینی شده است که با گسترش روند برداشت در سایر مناطق، این مراکز به تدریج وارد چرخه خرید خواهند شد تا کشاورزان بتوانند محصول خود را بدون مشکل تحویل دهند.

مدیر تعاون روستایی استان ایلام با اشاره به آمادگی کامل مراکز خرید تصریح کرد: در این مراکز انواع گندم معمولی و دوروم بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی خرید تضمینی تحویل گرفته می‌شود و تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیند تحویل محصول کشاورزان فراهم شده است.

اسکندری ادامه داد: با توجه به تفاوت زمان برداشت گندم در مناطق مختلف استان، فعالیت مراکز خرید نیز به صورت مرحله‌ای آغاز می‌شود تا کشاورزان در هر شهرستان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن محصول خود را تحویل دهند.

وی هدف از راه‌اندازی این مراکز را تسهیل روند تحویل گندم، کاهش مشکلات کشاورزان در فصل برداشت و ارائه خدمات مناسب در فرآیند خرید تضمینی عنوان کرد و گفت: تعاون روستایی استان تلاش می‌کند با توجه به شرایط موجود کشور، خرید گندم با سرعت و دقت انجام شود تا کشاورزان با اطمینان بیشتری محصول خود را به مراکز تحویل دهند.

مدیر تعاون روستایی استان ایلام تأکید کرد: با افزایش حجم برداشت در روزهای آینده، ظرفیت مراکز خرید نیز تقویت خواهد شد تا روند تحویل گندم بدون وقفه ادامه پیدا کند.