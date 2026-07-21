خرید بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم توسط شبکه تعاون روستایی کردستان

مجتبی سعیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند خرید تضمینی گندم در استان کردستان با فعالیت گسترده شبکه تعاون روستایی در حال انجام است و این شبکه تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری کرده است.
وی افزود: شبکه تعاون روستایی به عنوان یکی از بخشهای مهم چرخه تولید و توزیع محصولات کشاورزی، سهم قابل توجهی در خرید گندم استان دارد و به طور معمول بیش از ۵۰ درصد گندم خریداریشده در کردستان از طریق مراکز تحت پوشش تعاون روستایی تحویل گرفته میشود.
مدیر تعاون روستایی استان کردستان با اشاره به ظرفیتهای موجود برای خرید محصولات کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر عملیات خرید گندم از طریق ۶ سیلو و ۶۴ مرکز خرید فعال در ۹ شهرستان استان در حال انجام است و تلاش میشود روند تحویل محصول با نظم و سرعت مناسب انجام شود.
سعیدی همچنین از خرید محصولات دانههای روغنی توسط شبکه تعاون روستایی خبر داد و گفت: تاکنون یک هزار و ۱۵۰ تن کلزا در پنج مرکز و ۵۰ تن کاملینا نیز در سه مرکز تعاون روستایی استان از کشاورزان خریداری شده است.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی در فرآیند خرید محصولات کشاورزی تصریح کرد: تمامی دستگاههای افتگیری مستقر در مراکز خرید، مراحل تأیید استاندارد را با موفقیت طی کردهاند تا فرآیند تعیین وزن و ارزیابی کیفیت محصولات با دقت و اطمینان بیشتری انجام شود.
تسهیل فرآیند تحویل محصول از اولویتهای شبکه تعاون روستایی
مدیر تعاون روستایی استان کردستان، تکریم کشاورزان و تسهیل فرآیند تحویل محصول را از اولویتهای شبکه تعاون روستایی عنوان کرد و افزود: مراکز خرید بر اساس مصوبات کمیتههای خرید گندم شهرستانها و با رعایت ساعات کاری تعیینشده، آماده دریافت محصولات کشاورزان هستند.
وی ادامه داد: به منظور تسریع در روند پرداخت مطالبات، اطلاعات و فهرست کشاورزان پس از انجام فرآیند خرید، در کوتاهترین زمان ممکن به بانک عامل ارسال میشود.
سعیدی با اشاره به نظارت بر فرآیند خرید گندم گفت: اطلاعات مربوط به خرید محصولات به صورت روزانه در سامانههای مربوط ثبت میشود و بازرسان تعاون روستایی نیز با همکاری سایر دستگاههای نظارتی، بر روند خرید، کنترل کیفیت و حمل محمولهها به مقاصد تعیینشده نظارت مستمر دارند.
وی با قدردانی از تلاش کشاورزان کردستان در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی استان با تمام ظرفیتهای خود آماده خدمترسانی به کشاورزان است و مراکز خرید در شرایط مختلف آمادگی دارند محصولات آنان را دریافت کنند.
مدیر تعاون روستایی استان کردستان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که کشاورزان با اطمینان و بدون دغدغه محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند و شبکه تعاون روستایی نیز با تمام توان برای تسهیل فرآیند خرید و صیانت از حقوق آنان تلاش خواهد کرد.
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