ضرورت همدلی نهادها در جلوگیری از نارضایتی اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، در یادداشتی با عنوان همدلی و هماهنگی اجتماعی نوشت: حوزه اجتماعی، عرصه زندگی مردم است و مراقبت‌های ویژه‌ای می‌خواهد تا زندگی شهروندان به مخاطره نیفتد. در شرایط جنگی، باید با کار دوچندان و روحیه جهادی به گونه‌ای عمل کرد که نارضایتی اجتماعی بوجود نیاید؛ بنابراین تصمیمات و تدابیری که نهادهای ذی ربط و مسئول درباره کاهش مشکلات در حوزه اجتماعی در شرایط جنگی و پساجنگ می‌گیرند باید با چاشنی همدلی و هم افزایی و هماهنگی باشد تا بیشترین اثربخشی را داشته باشد.

به عبارت روشن‌تر، امروز دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، هلال احمر، دادگستری‌ها تا گروه‌های جهادی باید در کمک‌رسانی به مردم و رفع مشکلاتی که درپی جنگ تحمیلی اخیر بوجود آمده است همچون یک ید واحد عمل کنند.

خدمات اجتماعی به مردم از بازسازی اماکن مسکونی و جبران خسارت ها، اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده در هتل ها، مشاوره‌های حقوقی و روان شناسی تا درمان مجروحان و آسیب‌دیدگان و انجام کارهای فرهنگی باید با همدلی و هماهنگی واحد همه نهادها و ارگان‌های مربوطه باشد و هیچ نهادی نباید جزیره‌ای و انفرادی عمل نماید.

قوه قضاییه به نوبه خود در این جهت می‌کوشد تا با مطالبه گری از نهادهای مسئول و پیگیری نظارتی خود شرایط را برای ارایه خدمات اجتماعی به مردم و شهروندان به نقطه مطلوب برساند.

معاونت اجتماعی عدلیه طرح پدافند اجتماعی را با آمادگی معاونت‌های اجتماعی دادگستری‌ها در سراسر کشور در دستور کار دارد و هدف این طرح این است که حقوق مردم را بر صدر بنشاند و نگذارد حاشیه ها، چالش‌ها و آسیب‌ها منجر به عدم خدمت‌رسانی مؤثر و نارضایتی و گلایه مردم عزیز شود. یکی از اضلاع طرح پدافند اجتماعی، موضوع همدلی و هماهنگی اجتماعی است تا فکر، تدبیر، انرژی و توان همه نهادهای ذی ربط با یکدیگر جمع شود و بهترین خدمات اجتماعی به مردم داده شود.

انتظار می‌رود در این مسیر خدمت، رسانه‌ها نیز به صحنه بیایند و دلسوزانه و با هدف جریان سازی و بسترسازی برای همدلی و هماهنگی‌های حداکثری، چراغی را روشن کنند که هیچ نقطه تاریکی در برطرف کردن چالش‌ها و آسیب‌ها باقی نماند و ایران اسلامی با اقتدار و اتحاد و امید، قدرتمندتر از همیشه به سوی قله پیشرفت و عزت حرکت نماید؛ و بالاخره باید گفت در همین مسیر خدمت به مردم و برطرف کردن چالش‌ها و مشکلات اجتماعی در شرایط جنگی و پساجنگ، باز هم این خود مردم غیور و دلیر ایران هستند که نقش آفرین هستند و از کمک به همنوع و همسایه خود دریغ نکرده‌اند و از همین رو، یکی از سیاست‌ها و تدابیر مهم و موثر این است که در کنار همدلی و هماهنگی نهادهای اجتماعی باید به اقتضای شرایط، از ظرفیت مردم بدرستی استفاده کرد و نهضت ملی سازندگی و تعاون و کمک رسانی‌های عمومی ایجاد کرد.