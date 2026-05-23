به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یورو نیوز، انفجار گاز در یک معدن زغال‌سنگ در شمال چین دست‌کم ۹۰ کشته بر جای گذاشت.

از نیروهای امدادی خواسته شده است تا تلاش‌های خود برای نجات بازماندگان را دوچندان کنند.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، این انفجار روز جمعه حدود ساعت ۷:۳۰ عصر به وقت محلی، در عمق زمین و در معدن زغال‌سنگ «لیوشنیو» در استان «شَنشی» رخ داده است.

تعداد کشته‌های این انفجار امروز شنبه به‌سرعت افزایش یافت و به دست‌کم ۹۰ نفر رسید.

هنگام وقوع حادثه ۲۴۷ کارگر در عمق معدن مشغول کار بودند.

تصاویر منتشرشده از رسانه‌های چین نشان می‌دهد که امدادگران در محل حادثه در حال حمل برانکارد هستند و آمبولانس‌ها نیز در محل حضور دارند.

گفته می‌شود بیش از ۱۰۰ نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند و عملیات امداد در محل همچنان ادامه دارد.