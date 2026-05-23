سبحان حکیمی جودو ایران را طلایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جودو کاپ آفریقا که به میزبانی الجزایر در جریان است شامگاه شنبه با کسب مدال طلا برای جودو ایران در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم همراه بود.

سبحان حکیمی تنها نماینده جودو ایران در بخش نوجوانان که با ضربه فنی(ایپون) کردن حریف خود در نیمه نهایی به فینال رسیده بود، در مبارزه نهایی هم عبدالله دلیلی از کشور میزبان را ایپون کرد و با اقتدار عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد.

الیاس پرهیزگار و امیرعباس چوپان دو نماینده جودو بزرگسالان ایران در رقابت های رنکینگ فدراسیون جهانی الجزایر هستند که روز یکشنبه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

ایوب رستمی هدایت تیم سه نفره جودو ایران در رقابت های کاپ آفریقا را برعهده دارد. جودو ایران اردیبهشت سال جاری در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان نیز شرکت کرده بود.