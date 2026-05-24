۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸

مهرانگیز: فصلی نو در انسداد گلوگاه‌های فساد و زمین‌خواری آغاز شد

بوشهر- رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گامی راهبردی برای انسداد گلوگاه‌های فساد و زمین‌خواری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز در سی‌وسومین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایت‌های رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین شامل صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در ادامه، راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را مستند به ماده ۱۰ قانون الزام و پیش‌شرط تحقق اهداف این قانون دانست و تصریح کرد: با دستور ریاست قوه قضاییه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شده و اکنون بستر مقتضی برای اجرای دقیق این قانون فراهم است.

مهرانگیز تأکید کرد: با آغاز به کار این سامانه، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی این قانون برداشته شده است. با حصول این مقصود، رفع معضلاتی همچون پدیده زمین‌خواری، اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاست‌گذاری کلان، با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.

