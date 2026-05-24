به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر فرهند، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، امروز در مراسم تجلیل از دستگاه‌های برتر اطلاع‌رسانی و عکاسان برگزیده دوران جنگ که در استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی رسانه و اطلاع‌رسانی در جنگ اخیر، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ثبت و انعکاس حماسه‌های مردم و مدافعان استان قدردانی کرد و گفت: دستگاه‌ها و مدیران کل دستگاه‌های برتر اطلاع‌رسانی در دوران جنگ، امروز مهمان استانداری البرز هستند.

در این مراسم که با حضور رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور برگزار می‌شود، از دستگاه‌های برتر و عکاسان برگزیده این دوره تجلیل به عمل می‌آید.

وی با اشاره به تنوع شرکت‌کنندگان در این مراسم افزود: ما از ۴۳ دستگاه رسمی دولتی، سفارتخانه‌هایی که در این حوزه همکاری داشتند و همچنین سه فعال اقتصادی که در حوزه اطلاع‌رسانی استان در تأمین امنیت غذایی و آرامش استان نقش‌آفرینی کردند، تقدیر می‌کنیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز با تأکید بر نقش تولید محتوای مناسب در دوران جنگ تصریح کرد: این عزیزان در دوره جنگ با تولید محتوای مناسب خود توانستند زوایای مختلف این رویداد را به مردم و شهروندان و به همه دنیا معرفی کنند. این همان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است که به نمایندگی از استان البرز در این رویداد تجلی یافت.

وی با اشاره به حضور رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در این مراسم اظهار داشت: ما از ایشان خواستیم که به طور ویژه به مباحث مربوط به دوره جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و رویدادهای مهم دیگر بپردازند و از تجربیات ارزشمند ایشان بهره‌مند شویم.

فرهند با اشاره به اهمیت تصاویر ثبت‌شده توسط عکاسان البرزی در دوران جنگ گفت: پشت سر من تصاویری از جنگ را مشاهده می‌کنید. این تصاویر که توسط همکاران عکاس ما ثبت شده، بخشی از ابزار قابل استفاده در حوزه حقوق بین‌الملل برای شکایت علیه رژیم صهیونیستی است. تک تک این قاب‌ها، از کودکانی که مشاهده می‌کنید تا محیط‌هایی که به تصویر کشیده شده، در زمره اسناد معتبر برای پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی خواهد بود.

وی در ادامه با معرفی یکی از عکاسان برگزیده استان گفت: خانم عباسی که امروز در جمع ما هستند، وایرال‌ترین فیلم دوران جنگ را در جهان نشان دادند. ایشان فیلمی از فاصله ۶ متری اصابت موشک به پل شهید رئیسی ثبت کردند، جایی که سنگرها نبود و بچه‌ها در حال شهادت بودند. این تصاویر با همه سختی‌ها و به صورت شبانه‌روزی و با جانفشانی ثبت شد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران این حوزه گفت: از همه دوستانی که در صحنه حضور داشتند، از جمله اتاق بازرگانی که در این مسیر همراهی کردند، سپاسگزارم. از شما خواهش می‌کنم امروز مهمان با افتخار ما باشید و اجازه دهید استانداری البرز میزبانی شایسته‌ای از شما داشته باشد.