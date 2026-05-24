به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با آیت‌الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار، آیت الله نوری همدانی گفت: خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مدیران در نظام اسلامی است و امروز مهمترین کار همین خدمت به مردم و تلاش برای حل مشکلات موجود است.