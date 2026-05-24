  1. استانها
  2. قم
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

آیت الله نوری همدانی:امروز خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مدیران نظام است

آیت الله نوری همدانی:امروز خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مدیران نظام است

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت:امروز مهمترین کار مسئولان همین خدمت به مردم و تلاش برای حل مشکلات موجود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با آیت‌الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، آیت الله نوری همدانی گفت: خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مدیران در نظام اسلامی است و امروز مهمترین کار همین خدمت به مردم و تلاش برای حل مشکلات موجود است.

کد مطلب 6839998
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها