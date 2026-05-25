مادر شهیدان صادقی سودجانی آسمانی شد  

به گزارش خبرگزاری مهر، «حاجیهخانم بتول شریفزاده» مادر معظم دو شهید والامقام، پاسدار شهید مجید صادقی و طلبه بسیجی شهید حسنعلی صادقی دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
پیکر این مادر فداکار امروز دوشنبه ۴ خرداد، ساعت ۱۳:۳۰ در شهر سودجان تشییع و به خاک سپرده میشود.
شهید مجید صادقی سوم اردیبهشتماه سال ۱۳۴۲ در شهر سودجان دیده به جهان گشود. وی تا پایان دوره ابتدایی تحصیل کرد و سپس به عنوان پاسدار در جبهههای دفاع مقدس حضور یافت. این شهید والامقام سرانجام در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۶۵ در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به فیض شهادت نائل آمد.
برادرش، شهید حسنعلی صادقی نیز چهارم فروردینماه سال ۱۳۴۷ در سودجان متولد شد. او تا پایان دوره راهنمایی درس خواند و با طی مسیر علوم دینی، به جرگه روحانیون پیوست. شهید حسنعلی صادقی به عنوان طلبه بسیجی از سوی بسیج عازم جبهههای نبرد شد و در تاریخ بیستوهشتم بهمن ۱۳۶۴ در منطقه فاو عراق بر اثر اصابت ترکش و در سمت مبلغ به شهادت رسید.
مادر صبور و مقاوم این دو شهید والا مقام سالها یاد و راه فرزندان شهیدش را زنده نگه داشت و با استقامت و ایمان مثالزدنی خود، الگوی مادران شهدا و خانوادههای ایثارگران بود. اکنون با رحلت این بانوی مؤمنه، مردم مؤمن و قدرشناس سودجان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در غم از دست دادن او به سوگ نشستهاند.
یاد و نام این مادر شهیدپرور و فرزندان برومندش گرامی و راهشان پررهرو باد.
نظر شما