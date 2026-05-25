بهمن خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های تکمیلی و جمع‌بندی نظرات والدین و دانش‌آموزان، مقرر شده است ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم در مقاطع دوره اول متوسطه و همچنین دروس غیرنهایی دوره دوم متوسطه، به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی افزود: این شیوه شامل دانش‌آموزان مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد در شاخه‌های نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش است و از روز شنبه ۹ خرداد ماه اجرایی می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم حداقل دو هفته پس از عادی شدن شرایط جنگی برگزار می‌گردد و زمان‌بندی دقیق این آزمون‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

خدادادی تأکید کرد: جزئیات و نحوه برگزاری امتحانات غیرحضوری نیز به زودی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی استان و پیام‌رسان‌های داخلی اعلام می‌شود، خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای دریافت به‌روزترین اطلاعات می‌توانند به آدرس‌های اعلام‌شده در کانال‌های ارتباطی آموزش و پرورش استان مراجعه کنند.