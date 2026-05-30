شریف ترکمن نژاد عضو جمعیت مبارزه با دخانیات ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با هشدار نسبت به آثار مخرب نیکوتین بر مغز کودکان و نوجوانان گفت: مصرف دخانیات پیش از ۲۵ سالگی میتواند روند شکلگیری مدارهای مغزی مرتبط با تمرکز، تصمیمگیری و حل مسئله را مختل کند؛ به همین دلیل طرح مشترکی میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای به تعویق انداختن مصرف دخانیات در میان دانشآموزان در حال اجراست.
مغز نوجوانان؛ قربانی اصلی نیکوتین
این عضو جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به نتایج مطالعات علمی اظهار کرد: مغز کودکان و نوجوانان تا حدود ۲۵ سالگی همچنان در حال رشد و تکامل است و نیکوتین بهویژه روی بخش پیشانی مغز که مسئول برنامهریزی، تصمیمگیری و هدفگذاری در زندگی است، آثار بسیار مخربی بر جای میگذارد.
وی افزود: نیکوتین مانع شکلگیری مدارهای عصبی جدید در مغز میشود؛ مدارهایی که در مهارتهایی مانند حل مسئله، تمرکز و تفکر نقش اساسی دارند. نخستین آسیبی که مصرف دخانیات از نوجوانان میگیرد، کاهش تمرکز است.
۸۰ درصد مصرفکنندگان زیر ۱۸ سال شروع میکنند
وی با بیان اینکه بخش عمده مصرفکنندگان دخانیات از سنین پایین به این سمت کشیده میشوند، گفت: حدود ۸۰ درصد افرادی که مصرف دخانیات را آغاز میکنند، شروع مصرفشان زیر ۱۸ سال است و پس از ۲۵ سالگی بهندرت کسی به سمت مصرف دخانیات میرود.
به گفته وی، سیاست اصلی در حوزه پیشگیری، به تعویق انداختن سن شروع مصرف دخانیات است؛ موضوعی که در قالب طرح «پاد» با همکاری آموزش و پرورش دنبال میشود.
همراهی با دانشآموزان تا پایان دبیرستان
عضو جمعیت مبارزه با دخانیات تصریح کرد: در طرح «پاد» تلاش میشود تا پایان دوران دبیرستان همراه دانشآموزان باشیم و مهارتهایی به آنها آموزش داده شود که در برابر گرایش به دخانیات مقاومت کنند و به سمت مصرف نروند.
فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است
وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون منع فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال گفت: فروش نخی سیگار و عرضه محصولات دخانی به نوجوانان طبق قانون ممنوع است و اجرای آن نیازمند همکاری جدی دستگاههای مختلف از جمله نیروی انتظامی، پلیس اماکن، دانشگاههای علوم پزشکی و دستگاه قضایی است و لازم است فروشندگان هنگام مراجعه نوجوانان، کارت شناسایی و سن آنها را بررسی کنند. در برخی کشورهای دنیا حتی سن مجاز خرید محصولات دخانی به ۲۱ سال افزایش یافته است.
ضرورت ایجاد سامانه رهگیری محصولات دخانی
وی قاچاق محصولات دخانی را یکی دیگر از چالشهای مهم این حوزه دانست و گفت: برای کنترل قاچاق، علاوه بر نظارتهای قانونی، باید یک سیستم رهگیری جامع برای تمامی محصولات دخانی ایجاد شود تا امکان رصد و کنترل مسیر توزیع آنها فراهم باشد.
این عضو جمعیت مبارزه با دخانیات تأکید کرد: ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول و اجرای سیاستهای بالادستی، لازمه کنترل قاچاق و جلوگیری از فروش دخانیات به نوجوانان است.
