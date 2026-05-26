به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو مقدسی‌زاده اظهار کرد: این سازمان در راستای اجرای تکالیف قانونی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان، طرح ایجاد بازارهای تخصصی میوه و تره‌بار را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: در راستای تسهیل دسترسی شهروندان و نظارت بر قیمت‌ها، احداث هشت مرکز مشابه در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

وی در تبیین استراتژی سازمان برای توسعه این مراکز ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مالکان اراضی واجد شرایط برای ایجاد بازارهای موقت فراهم شده‌است که این همکاری‌ها روند توسعه شبکه توزیع را تسریع می‌کند.



مقدسی زاده، جلب رضایت عمومی و ارائه خدمات مطلوب را اولویت اصلی این سازمان دانست و تصریح کرد: تمرکز بر عرضه محصولات در قالب مراکز تخصصی، علاوه بر تسهیل نظارت بر قیمت‌ها و روند توزیع، به بهبود سیما و منظر شهری و کاهش گره‌های ترافیکی ناشی از پراکندگی مراکز خرید کمک شایانی خواهد کرد.