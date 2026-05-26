به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر علایی طباطبایی ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش‌وپرورش شهرستان جعفرآباد، راه‌اندازی مجامع خیرین مدرسه‌ساز در شهرستان‌های استان را از برنامه‌های اولویت‌دار این مجمع برشمرد و اظهار کرد: برخورداری از نعمت رهبری و حضور مردم در صحنه، دو موهبت بزرگ کشور است که در عرصه‌های مختلف از جمله مدرسه‌سازی تجلی یافته است.



وی با بازخوانی پیشینه جهاد مدرسه‌سازی در قم طی دهه ۶۰ خاطرنشان کرد: در آن سال‌ها برخی مدارس قم به‌صورت سه نوبته و چهار نوبته اداره می‌شدند که برای رفع این معضل، بزرگانی همچون آیات مشکینی، شرعی و دیباجی وارد میدان شدند و با همراهی مردم، حماسه‌ای در مدرسه‌سازی رقم خورد؛ به طوری که امروز بیش از نیمی از فضاهای آموزشی استان قم توسط خیرین احداث شده است.



رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم تحقق عدالت آموزشی را در گرو پیش‌بینی زیرساخت‌ها دانست و تصریح کرد: شورای آموزش‌وپرورش شهرستان جعفرآباد باید بر اساس نقشه تفصیلی و روند توسعه منطقه، از هم‌اکنون نسبت به تخصیص زمین‌های آموزشی برای حداقل ۱۰ سال آینده اقدام کند تا در آینده با بحران فضای آموزشی مواجه نشویم.



علایی طباطبایی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به نقش مردم در مدارس افزود: تمامی آحاد جامعه باید خود را عضوی از انجمن اولیا و مربیان بدانند. در همین راستا، کارگروه‌های «مدرسه‌یاری» و «مدرسه‌داری» در مجمع استان فعال شده است تا علاوه بر حفظ و نگهداری ابنیه، کیفیت فعالیت‌های آموزشی نیز ارتقا یابد و به تراز نظام جمهوری اسلامی نزدیک شود.



وی بر لزوم شناسایی خیرین بومی ساکن و غیرساکن در شهرستان جعفرآباد تأکید کرد و گفت: انتخاب یک هیئت‌مدیره فعال برای مجمع این شهرستان می‌تواند روند جذب مشارکت‌ها را تسریع کند.



در پایان این نشست، سه نفر از مسئولان و خیران شهرستان جعفرآباد به‌عنوان اعضای هیئت مؤسس مجمع خیرین مدرسه‌ساز این شهرستان انتخاب شدند تا مأموریت پیگیری تصویب اساسنامه، ثبت قانونی نهاد و تشکیل ارکان مدیریتی این مجمع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام برسانند.