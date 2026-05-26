باقری: ۳۶۰ نقطه حادثه خیز در ساحل گیلان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری بعدازظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان با اشاره به ظرفیت‌های بین‌نظیر گردشگری دریایی، اظهار کرد: از چابکسر تا آستارا، هر نقطه از ساحل روایتی از طبیعت بکر و فرهنگ غنی مردمانی است که دریا را نه فقط مایه معیشت، بلکه بخشی از هویت زیست‌بوم و حافظه تاریخی خود می‌دانند.

وی با بیان اینکه امروزه مدیریت سواحل فراتر از ارقام و آمار است، افزود: این مدیریت، وظیفه‌ای اخلاقی برای حفظ سلامت، نظم و آرامش هموطنانی است که دریا را آخرین سنگر بازگشت به زندگی عادی خود می‌دانند. هماهنگی میان نهادهای مسئول، افزایش ضریب ایمنی و تقویت زیرساخت‌های رفاهی نه یک انتخاب، که یک ضرورت اشتراک‌ناپذیر است.

معاون استاندار گیلان با اعلام آماری از وضعیت سواحل استان، گفت: استان گیلان ۳۰۷ کیلومتر نوار ساحلی دارد که متأسفانه با ۳۶۰ نقطه حادثه‌خیز مواجه هستیم و بسیاری از این سواحل بی‌سرپناه هستند و اگر اعتباری برای ایجاد سایبان‌ها و فضاهای ایمن اختصاص یابد، گام مؤثری در کاهش حوادث برداشته می‌شود.

باقری ادامه داد: استان گیلان آمادگی کامل برای اجرای طرح جامع ساماندهی سواحل را دارد. اولین جلسه آن تشکیل شده و تصمیمات لازم اتخاذ شده، اما همچنان منتظر اعتبارات و ابلاغ دستورالعمل‌های ملی از سوی وزارت کشور هستیم.

سه برابر شدن جمعیت مسافر در شرایط جنگ

وی با اشاره به افزایش بی‌سابقه سفر به گیلان، خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی اخیر، تقریباً سه برابر جمعیت استان گیلان، مسافر وارد استان شد. این حجم عظیم سفر، نیازمند کمک ملی و تقویت نیروی انسانی، امکانات امدادی و انتظامی است.

باقری در پایان با تقدیر از اقدامات استاندار گیلان، دستگاه‌هایی همچون هلال‌احمر، نیروی انتظامی، اورژانس و فرمانداری‌ها، تأکید کرد: انتظار داریم امسال یک تصمیم واحد و عملیاتی برای مدیریت سواحل گرفته شود و شاهد ارتقای کیفی خدمات و افزایش ضریب ایمنی در سواحل باشیم.