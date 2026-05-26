۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

اتصال کامل اینترنت بین‌الملل مشترکان برقرار شد

شرکت مخابرات ایران از برقراری مجدد اینترنت بین‌الملل برای مشترکین این سرویس‌ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران از برقراری مجدد و پایدار دسترسی به اینترنت بین‌الملل برای تمامی مشترکین سرویس‌های خانگی و تجاری خبر داد.

بر این اساس کاربران سرویس‌های پهن‌باند ثابت شامل FTTH، VDSL و ADSL هم‌اکنون بدون محدودیت به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند و امکان استفاده کامل از وب‌سایت‌ها و خدمات بین‌المللی برای آن‌ها فراهم شده است.

طبق این اطلاعیه، در حال حاضر هیچ محدودیتی در دسترسی به اینترنت بین‌الملل وجود ندارد. با این حال، در صورت مشاهده کندی یا اختلال احتمالی، به مشترکان توصیه شده است مودم خود را یک‌بار خاموش و روشن (Restart) کنند تا اتصال آن‌ها به‌روزرسانی شود.همچنین در صورت تداوم مشکل، کاربران می‌توانند با مرکز پشتیبانی ۲۰۲۰ تماس بگیرند.

    • زهرا IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      اینترنت همراه وصل کنید

