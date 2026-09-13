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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۳

کانون دائمی طرح «سلام» در بیرجند به بهره‌برداری رسید

کانون دائمی طرح «سلام» در بیرجند به بهره‌برداری رسید

بیرجند- طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، نخستین کانون دائمی «سلام محله» در منطقه محروم کارگران بیرجند افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح یکشنبه، کانون دائمی طرح «سلام محله» کارگران بیرجند که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به بهره‌برداری رسید.

حمیدرضا گازرانی، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: امروز در این مراسم نخستین کانون دائمی «سلام محله» در منطقه محروم کارگران بیرجند افتتاح شد.

به گفته وی، فعالیت‌ها در این کانون به شکل متمرکز انجام می‌شود و بازآموزی در فعالیت‌ها و آموزش‌های مورد نظر، از جمله خدماتی است که در این کانون به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود.

گازرانی بیان کرد: امید است با انجام این کار شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در منطقه محروم کارگران بیرجند باشیم.

کد مطلب 6945438

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