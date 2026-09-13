به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح یکشنبه، کانون دائمی طرح «سلام محله» کارگران بیرجند که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به بهره‌برداری رسید.

حمیدرضا گازرانی، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: امروز در این مراسم نخستین کانون دائمی «سلام محله» در منطقه محروم کارگران بیرجند افتتاح شد.

به گفته وی، فعالیت‌ها در این کانون به شکل متمرکز انجام می‌شود و بازآموزی در فعالیت‌ها و آموزش‌های مورد نظر، از جمله خدماتی است که در این کانون به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود.

گازرانی بیان کرد: امید است با انجام این کار شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در منطقه محروم کارگران بیرجند باشیم.