به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح یکشنبه، کانون دائمی طرح «سلام محله» کارگران بیرجند که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به بهرهبرداری رسید.
حمیدرضا گازرانی، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: امروز در این مراسم نخستین کانون دائمی «سلام محله» در منطقه محروم کارگران بیرجند افتتاح شد.
به گفته وی، فعالیتها در این کانون به شکل متمرکز انجام میشود و بازآموزی در فعالیتها و آموزشهای مورد نظر، از جمله خدماتی است که در این کانون به مراجعهکنندگان ارائه میشود.
گازرانی بیان کرد: امید است با انجام این کار شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در منطقه محروم کارگران بیرجند باشیم.
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