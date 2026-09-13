به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد: ما به محض ردیابی به سرعت آدرس را مسدود کردیم و به آژانس دولتی مرتبط و همچنین سازمان های مجری قانون، حفاظت از داده و رگولاتورهای مالی اطلاع دادیم. سیستم های رولت و سرمایه های مشتریان تحت تاثیر این رویداد قرار نگرفته اند.

البته این سخنگو اطلاعات دیگری از جمله تعداد افرادی که تحت تاثیر این حمله قرار گرفته اند، را اعلام نکرد. داده های به خطر افتاده شامل تاریخ تولد مشتریان، آدرس پستی و آدرس ایمیل و شماره موبایل آنها در کنار کپی اسناد هویتی شان از جمله پاسپورت و گواهینامه رانندگی است.

رولت یکی از موفق ترین شرکت های فناوری مالی اتحادیه اروپا به حساب می آید که هیچ شعبه فیزیکی ندارد.