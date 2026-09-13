سید رسول موسوی‌نژادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از میزبانی استان سمنان از همایش ملی منوچهری دامغانی خبر داد و اظهار کرد: این همایش ملی با هدف نکوداشت این شاعر نامدار و معرفی ابعاد مختلف شخصیت و آثار وی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش برای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است، افزود: پوستر همایش ملی نکوداشت منوچهری دامغانی نیز رونمایی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت منوچهری دامغانی بیان کرد: منوچهری شخصیتی ذوابعاد بوده و این شاعر گرانقدر و سرمایه معنوی استان سمنان، در حوزه‌هایی همچون طب، علم طبیعت و محیط زیست، موسیقی و ستاره‌شناسی مطالعاتی داشته است.

موسوی‌نژادیان ادامه داد: همین گستردگی مطالعات و علایق منوچهری دامغانی موجب شده است شناخت ابعاد مختلف شخصیت این شاعر، موضوعی مهم و در عین حال جذاب باشد.

وی با بیان اینکه منوچهری دامغانی از پدیدآورندگان مسمط در شعر فارسی به شمار می‌رود، گفت: از علاقه‌مندان دعوت می‌شود مقالات خود را برای بررسی و ارائه در این همایش به دبیرخانه جشنواره در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و دامغان ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه منوچهری دامغانی از شاعران سده پنجم هجری و متولد دامغان است، افزود: هدف از برگزاری این همایش ملی، معرفی و شناساندن شخصیت و جایگاه این شاعر شاخص به جامعه ادب‌دوست کشور است.