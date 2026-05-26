به گزارش خبرنگار مهر، حماد سامری، سرمربی تیم پالایش نفت آبادان، امروز سهشنبه، در نشست خبری پس دیدار تیمش مقابل استقلال تهران که با نتیجه ۹۴ بر ۸۸ مقابل استقلال تهران در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج به پیروزی رسید، در خصوص تغییرات تیمش نسبت به بازی اول توضیح داد: با توجه به تعداد بازیکنانی که در اختیار داریم و شرایط موجود، تمام تلاشمان را کردیم که با آنالیز دقیقتری وارد مرحله گروهی آسیا شویم. سعی کردیم با برنامه بهتری بازی کنیم.
وی با اشاره به روند مسابقه افزود: در نیمه اول هنوز بازیکنانمان تمرکز لازم را نداشتند و اشتباهاتی مرتکب میشدیم، اما نیمه دوم را باید شاهکار بازیکنان توصیف کنم. آنها با وجود خستگی مفرط، تصمیمهای اشتباهی نگرفتند و بهترین انتخابها را در لحظات حساس داشتند. هوش و درایت بچهها در آن شرایط سخت، کلید پیروزی ما بود.
سامری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص پیشبینی بازی سوم و سرنوشت قهرمانی تأکید کرد: قطعاً بازی بعدی قابل پیشبینی نیست. مصاف استقلال و نفت آبادان همیشه غیرقابل پیشبینی بوده است. باید به سرعت ریکاوری کنیم و تلاش نماییم کم اشتباهتر ظاهر شویم، چرا که استقلال تیمی فوقالعاده با بازیکنان بسیار خوب و پرتعداد است و کار بسیار سختی در پیش داریم.
