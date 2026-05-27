سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در ارتفاعات کوه گیسکان که از بعدازظهر روز سه‌شنبه آغاز شده بود، با تلاش بی‌وقفه و مشترک نیروهای مردمی، ریاست و پرسنل زحمت‌کش منابع طبیعی شهرستان دشتستان بامداد امروز به‌طور کامل مهار شد.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر هشت جاده گیسکان، واقع در ادامه بلوار خیابان مبارزان روستای لرده از توابع شهر برازجان و بخش ارم شهرستان دشتستان رخ داد.

بخشدار ارم بیان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و کارشناسان منابع طبیعی در حال بررسی علت وقوع و برآورد میزان دقیق خسارت وارده هستند.

سال گذشته نیز آتش‌سوزی مشابهی در همین منطقه رخ داده بود که به دلیل شرایط دشوار، مهار آن یک هفته تمام به طول انجامید.