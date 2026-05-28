به گزارش خبرنگار مهر، سعید فلاحی شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها به عملکرد اداره راهداری و حملونقل جادهای دلفان در دوماهه ابتدای سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی، خطکشی ۶۸ کیلومتر از محورهای این شهرستان انجام شده است.
وی ادامه داد: نصب ۱۲۷ عدد تابلو، ساماندهی تابلو و علائم ایمنی آسیبدیده به تعداد ۱۲ عدد، جمعآوری ۳۸ صفحه گاردریل فرسوده و بلااستفاده از حاشیه محورهای اصلی، نصب برچسب تابلوهای ارتجاعی ۳۰ عدد، نصب ۸ عدد بشکه ایمنی، نصب ۷۸۵ عدد چشمگربهای، ایجاد ۲۱ عدد سرعتکاه آسفالته به طول ۱۵۰ متر و ۴۲ عدد سرعتکاه پلاستیکی در محورهای اصلی و فرعی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه ایمنسازی محورها است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای دلفان به عملکرد این اداره در حوزه راهداری اشاره کرد و افزود: لکهگیری ۸۷ تن آسفالت سرد و لکهگیری با آسفالت سرد بسته ایی ۵۲۰ بسته در محورهای اصلی و روستایی و برفروبی ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب، ۱۵۰ تن نمکپاشی و یخزدایی و در راستای هدایت آبهای سطحی عملیات ایجاد قنو به طول ۷۷ کیلومتر در محورهای این شهرستان است.
