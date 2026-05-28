۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

خط‌کشی ۶۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی دلفان

نورآباد - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دلفان از خط‌کشی ۶۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی این شهرستان طی دو ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فلاحی شامگاه پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها به عملکرد اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دلفان در دوماهه ابتدای سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی، خط‌کشی ۶۸ کیلومتر از محورهای این شهرستان انجام شده است.

وی ادامه داد: نصب ۱۲۷ عدد تابلو، ساماندهی تابلو و علائم ایمنی آسیب‌دیده به تعداد ۱۲ عدد، جمع‌آوری ۳۸ صفحه گاردریل فرسوده و بلااستفاده از حاشیه محورهای اصلی، نصب برچسب تابلوهای ارتجاعی ۳۰ عدد، نصب ۸ عدد بشکه ایمنی، نصب ۷۸۵ عدد چشم‌گربه‌ای، ایجاد ۲۱ عدد سرعت‌کاه آسفالته به طول ۱۵۰ متر و ۴۲ عدد سرعت‌کاه پلاستیکی در محورهای اصلی و فرعی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه ایمن‌سازی محورها است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دلفان به عملکرد این اداره در حوزه راهداری اشاره کرد و افزود: لکه‌گیری ۸۷ تن آسفالت سرد و لکه‌گیری با آسفالت سرد بسته ایی ۵۲۰ بسته در محورهای اصلی و روستایی و برف‌روبی ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب، ۱۵۰ تن نمک‌پاشی و یخ‌زدایی و در راستای هدایت آب‌های سطحی عملیات ایجاد قنو به طول ۷۷ کیلومتر در محورهای این شهرستان است.

