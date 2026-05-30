۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۹

رکوردشکنی گرما در مازندران؛ دمای دشت ناز به ۴۷ درجه رسید

ساری- مدیرکل هواشناسی مازندران از ثبت گرمای کم‌سابقه و بی‌سابقه در روز جمعه خبر داد و گفت که دمای هوا در برخی نقاط استان به بالاترین میزان در کل دوره آماری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بهزادی با اشاره به اینکه تمرکز شدت گرما در شهرهای مرکزی و شرقی استان بوده، اظهار کرد: در این روز، ایستگاه هواشناسی دشت‌ناز در میاندرود با ثبت ۴۷.۱ درجه سانتیگراد، عنوان گرمترین نقطه مازندران را به خود اختصاص داد.

وی افزود: دمای هوای ۸ شهر مازندران روز گذشته از مرز ۴۰ درجه عبور کرد که پس از میاندرود، شهرستان‌های جویبار با ۴۶.۵، ساری و گلوگاه با ۴۵.۹، قراخیل قائمشهر با ۴۵.۸، شیاده بابل با ۴۳.۹، بابلسر با ۴۲.۸، بندرامیرآباد بهشهر با ۴۲.۴ و پل سفید سوادکوه با ۴۰.۲ درجه گرمترین مناطق استان بودند.

مدیرکل هواشناسی مازندران با هشدار نسبت به تداوم هوای گرم در این ماه و ماه‌های پیش‌رو، از شهروندان خواست نکات ایمنی را در ساعات اوج گرما جدی بگیرند و با توجه به افزایش مصرف انرژی، مدیریت بهینه برق و آب را در اولویت قرار دهند.

