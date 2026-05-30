رکوردشکنی گرما در مازندران؛ دمای دشت ناز به ۴۷ درجه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بهزادی با اشاره به اینکه تمرکز شدت گرما در شهرهای مرکزی و شرقی استان بوده، اظهار کرد: در این روز، ایستگاه هواشناسی دشت‌ناز در میاندرود با ثبت ۴۷.۱ درجه سانتیگراد، عنوان گرمترین نقطه مازندران را به خود اختصاص داد.

وی افزود: دمای هوای ۸ شهر مازندران روز گذشته از مرز ۴۰ درجه عبور کرد که پس از میاندرود، شهرستان‌های جویبار با ۴۶.۵، ساری و گلوگاه با ۴۵.۹، قراخیل قائمشهر با ۴۵.۸، شیاده بابل با ۴۳.۹، بابلسر با ۴۲.۸، بندرامیرآباد بهشهر با ۴۲.۴ و پل سفید سوادکوه با ۴۰.۲ درجه گرمترین مناطق استان بودند.

مدیرکل هواشناسی مازندران با هشدار نسبت به تداوم هوای گرم در این ماه و ماه‌های پیش‌رو، از شهروندان خواست نکات ایمنی را در ساعات اوج گرما جدی بگیرند و با توجه به افزایش مصرف انرژی، مدیریت بهینه برق و آب را در اولویت قرار دهند.