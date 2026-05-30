به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از انجام ۳۷۴ مأموریت امدادی در سه روز گذشته توسط نیروهای عملیاتی این جمعیت خبر داد.

وی با تشریح جزئیات خدمات و عملیات‌های ۷۲ ساعت گذشته از ۶ تا ۸ خردادماه اظهار داشت: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در این بازه زمانی، مجموعاً ۳۷۴ مورد حادثه را پوشش داده‌اند که طی آن ۷۱۰ نفر دچار آسیب‌دیدگی شده بودند.

وی با اشاره به سرعت عمل تیم‌های امدادی در انتقال مصدومان به مراکز درمانی افزود: با تلاش امدادگران، ۲۴۱ مصدوم جهت دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان‌ها منتقل شدند و ۸۸ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردند.

کبادی در ادامه به انجام عملیات‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۲۷ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی به‌ویژه در حوادث جاده‌ای انجام شده است. همچنین ۲۱ نفر از افراد حادثه‌دیده به اماکن امن منتقل شده و ۶ نفر نیز از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی امدادگران خاطرنشان کرد: این حجم از خدمات با بهره‌گیری از توان ۱۸۰۶ نیروی عملیاتی در قالب ۵۲۰ تیم تخصصی در سراسر کشور به انجام رسیده است.