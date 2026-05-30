  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

مقابله پدافند روسیه با تهاجم ۱۲۷ پهپاد اوکراینی

مقابله پدافند روسیه با تهاجم ۱۲۷ پهپاد اوکراینی

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تهاجم ۱۲۷ پهپاد اوکراینی به خاک این کشور را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۱۲۷ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، ولگوگراد، ورونژ، کورسک و اوریول رهگیری و منهدم کردند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

کد مطلب 6844761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها