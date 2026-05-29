آزادسازی ۴ شهرک دیگر توسط ارتش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از پیشروی های جدید ارتش این کشور خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: شهرک‌های لسنویه و نووپودگورودنویه در منطقه دنیپروپتروفسک و همچنین شهرک‌های بودارکی و کارایچنویه در منطقه خارکف توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

این وزارتخانه همچنین از انهدام سه موشک کروز، سه موشک اسکالپ و ۲۶۲۸ پهپاد اوکراین طی هفته گذشته خبر داد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.