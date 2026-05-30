  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

اسکات ریتر: روسیه پیروز خواهد شد؛ ناتو بسیار ضعیف است

اسکات ریتر: روسیه پیروز خواهد شد؛ ناتو بسیار ضعیف است

تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به قدرت سیاسی و اقتصادی روسیه در برابر ضعف ناتو اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا تاکید کرد، روسیه در موضع قدرت قرار دارد و به پیروزی هایی در میدان نبرد دست پیدا کرده است.

وی افزود: ممکن است شما چیز بسیار ترسناک را مشاهده کنید. جنگ در اوکراین وارد مرحله جدیدی می شود. اقتصاد روسیه باثبات است و این کشور دیپلماسی فعالی را در خارج به راه انداخته است. مسکو راهبرد چند قطبی برای مقابله با هژمونی آمریکا را در پیش گرفته بنابراین در میدان اقتصاد و سیاست دست برتر را دارد.

ریتر تصریح کرد، این در حالی است که ناتو بسیار ضعیف است و نمی تواند در برابر روسیه مقاومت کند. ناتو توان انجام هیچ کاری را ندارد؛ نه منابع دارد و نه امکانات. بدون شک روسیه در این جنگ پیروز خواهد شد.

کد مطلب 6844626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها