اسکات ریتر: روسیه پیروز خواهد شد؛ ناتو بسیار ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا تاکید کرد، روسیه در موضع قدرت قرار دارد و به پیروزی هایی در میدان نبرد دست پیدا کرده است.

وی افزود: ممکن است شما چیز بسیار ترسناک را مشاهده کنید. جنگ در اوکراین وارد مرحله جدیدی می شود. اقتصاد روسیه باثبات است و این کشور دیپلماسی فعالی را در خارج به راه انداخته است. مسکو راهبرد چند قطبی برای مقابله با هژمونی آمریکا را در پیش گرفته بنابراین در میدان اقتصاد و سیاست دست برتر را دارد.

ریتر تصریح کرد، این در حالی است که ناتو بسیار ضعیف است و نمی تواند در برابر روسیه مقاومت کند. ناتو توان انجام هیچ کاری را ندارد؛ نه منابع دارد و نه امکانات. بدون شک روسیه در این جنگ پیروز خواهد شد.