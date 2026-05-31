به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آرماندو مما، سیاستمدار فنلاندی و عضو حزب «ائتلاف آزادی» گفت: اتحادیه اروپا با تأمین مالی جنگ و ارسال تسلیحات مرگبار به اوکراین، بارها از خطوط قرمز عبور کرده است.

وی افزود: روسیه بار دیگر آمادگی خود را برای گفت‌وگو با اروپا نشان داده و امیدوار است این مناقشه از راه دیپلماتیک حل‌وفصل شود.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ اوکراین به تیرگی گرایید. مذاکرات صلح اوکراین تاکنون بی نتیجه بوده و دو طرف حاضر به مصالحه در مورد موضوعات اختلافی نیستند.

مسکو، بروکسل را به کارشکنی در مذاکرات صلح و تامین مالی و تسلیحاتی اوکراین برای جنگ علیه روسیه متهم کرده است.