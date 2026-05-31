۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۳

هشدار سیاستمدار فنلاندی درباره تبعات کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین

یک سیاستمدار فنلاندی هشدار داد که اتحادیه اروپا با ارسال سلاح به اوکراین بارها از خطوط قرمز روسیه عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آرماندو مما، سیاستمدار فنلاندی و عضو حزب «ائتلاف آزادی» گفت: اتحادیه اروپا با تأمین مالی جنگ و ارسال تسلیحات مرگبار به اوکراین، بارها از خطوط قرمز عبور کرده است.

وی افزود: روسیه بار دیگر آمادگی خود را برای گفت‌وگو با اروپا نشان داده و امیدوار است این مناقشه از راه دیپلماتیک حل‌وفصل شود.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ اوکراین به تیرگی گرایید. مذاکرات صلح اوکراین تاکنون بی نتیجه بوده و دو طرف حاضر به مصالحه در مورد موضوعات اختلافی نیستند.

مسکو، بروکسل را به کارشکنی در مذاکرات صلح و تامین مالی و تسلیحاتی اوکراین برای جنگ علیه روسیه متهم کرده است.

