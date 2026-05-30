حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک عید غدیر، عیدالله الاکبر و با اشاره به برپایی جشنهای کیلومتری غدیر در استان همزمان با سراسر کشور، اظهار کرد: این جشنهای خیابانی فرصت خوبی برای ترویج و تبلیغ نهضت قرآنی «زندگی با آیه» در میان مردم بهشمار میرود.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از برپایی ۱۳ موکب «زندگی با آیهها» در میهمانی خانوادگی غدیر در ۱۲ شهرستان استان خبر داد و افزود: این موکبها با همکاری مؤسسات و مراکز و نیروهای قرآنی مردمنهاد به فعالیت در جشنهای مردمی غدیر خواهند پرداخت.
منصوری تصریح کرد: خوشنویسی و کتابت آیات مبارکات، نمایش محصولات متنوع فرهنگی زندگی با آیهها اعم از کتاب، پوستر، جزوهها، بنرها و بومهای مزین به آیات و ... در این غرفهها به مراجعان ارائه میشود.
وی میزبانی از کودکان در موکب زندگی با آیهها را نیز یادآور شد و افزود: در این موکب، بازی و سرگرمی، نقاشی، مسابقه و جایزه، قرآن بخوان جایزه بگیر و ... و نیز ارائه محتواها و محصولات کودکانه زندگی با آیهها برای کودکان و نوجوانان بازدیدکننده تدارک دیده شده است.
منصوری گفت: برنامههای پیشبینی شده در این موکبها با تمرکز بر آیات محوری غدیر و دهه امامت و ولایت و نیز ۱۰ آیه منتخب با موضوع مقاومت اجرایی میشود.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در مرکز استان، ۲ موکب زندگی آیهها در میهمانی خانوادگی غدیر در خیابان آیتالله کاشانی مستقر میشود و هر شهرستان نیز فعالیت یک موکب زندگی با آیهها را در دستور کار قرار داده است.
