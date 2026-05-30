۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

برپایی ۱۳ موکب «زندگی با آیه‌ها» در جشن‌های غدیر چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد- رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از برپایی ۱۳ موکب «زندگی با آیه‌ها» در میهمانی خانوادگی غدیر در ۱۲ شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک عید غدیر، عیدالله الاکبر و با اشاره به برپایی جشن‌های کیلومتری غدیر در استان هم‌زمان با سراسر کشور، اظهار کرد: این جشن‌های خیابانی فرصت خوبی برای ترویج و تبلیغ نهضت قرآنی «زندگی با آیه» در میان مردم به‌شمار می‌رود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از برپایی ۱۳ موکب «زندگی با آیه‌ها» در میهمانی خانوادگی غدیر در ۱۲ شهرستان استان خبر داد و افزود: این موکب‌ها با همکاری مؤسسات و مراکز و نیروهای قرآنی مردم‌نهاد به فعالیت در جشن‌های مردمی غدیر خواهند پرداخت.

منصوری تصریح کرد: خوشنویسی و کتابت آیات مبارکات، نمایش محصولات متنوع فرهنگی زندگی با آیه‌ها اعم از کتاب، پوستر، جزوه‌ها، بنرها و بوم‌های مزین به آیات و ... در این غرفه‌ها به مراجعان ارائه می‌شود.

وی میزبانی از کودکان در موکب زندگی با آیه‌ها را نیز یادآور شد و افزود: در این موکب، بازی و سرگرمی، نقاشی، مسابقه و جایزه، قرآن بخوان جایزه بگیر و ... و نیز ارائه محتواها و محصولات کودکانه زندگی با آیه‌ها برای کودکان و نوجوانان بازدیدکننده تدارک دیده شده است.

منصوری گفت: برنامه‌های پیش‌بینی شده در این موکب‌ها با تمرکز بر آیات محوری غدیر و دهه امامت و ولایت و نیز ۱۰ آیه منتخب با موضوع مقاومت اجرایی می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در مرکز استان، ۲ موکب زندگی آیه‌ها در میهمانی خانوادگی غدیر در خیابان آیت‌الله کاشانی مستقر می‌شود و هر شهرستان نیز فعالیت یک موکب زندگی با آیه‌ها را در دستور کار قرار داده است.

