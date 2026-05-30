۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

ثبت‌نام مواکب «مهمونی بزرگ غدیر» در قزوین آغاز شد

قزوین- مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین از آغاز ثبت‌نام مواکب «مهمونی بزرگ غدیر» خبر داد و گفت: این رویداد مردمی در بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی قزوین برگزار می‌شود.

جواد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز ثبت‌نام مواکب «مهمونی بزرگ غدیر» در قزوین خبر داد و اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم و در راستای برگزاری باشکوه جشن مردمی غدیر، ثبت‌نام مواکب «مهمونی بزرگ غدیر» در بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی قزوین آغاز شده است.

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین افزود: این رویداد با محوریت حلقه‌های میانی از جمله هیأت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی، مساجد، پایگاه‌های بسیج، مؤسسات قرآنی، هیأت‌های ورزشی، اصناف، کارخانجات، گروه‌های جهادی، گروه‌های خانوادگی و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود.

نظری بیان کرد: هدف از برگزاری این برنامه، ایجاد فضایی شاد و معنوی برای شهروندان و مشارکت گسترده مردم در بزرگداشت عید ولایت و امامت است.

وی تصریح کرد: علاقه‌مندان به برپایی موکب و مشارکت در این رویداد فرهنگی و مذهبی می‌توانند از طریق سامانه ثبت‌نام اعلام‌شده نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

نظری ابراز امیدواری کرد با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و گروه‌های مردمی، «مهمونی بزرگ غدیر» امسال به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی استان قزوین در دهه ولایت تبدیل شود.

