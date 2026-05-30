برگزاری دیدارهای مردمی مدیرکل کمیته امداد استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، در راستای اجرای طرح «تکریم ارباب‌رجوع» و به منظور رسیدگی مستقیم به مسائل و درخواست‌های شهروندان، دیدارهای مردمی مدیرکل کمیته امداد استان تهران، طی برنامه‌ای دو روزه در شهرستان قدس و بخش رودبارقصران برگزار خواهد شد.

رضا علی شیری، رئیس روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان تهران گفت: برنامه دیدار مردمی مدیرکل کمیته امداد استان تهران با هدف بررسی و رفع مشکلات معیشتی، اجتماعی و فرهنگی مددجویان و اقشار نیازمند، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه، ۱۱ و ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

وی افزود: شهروندان ساکن در شهرستان قدس و همچنین بخش های رودبارقصران و لواسانات می‌توانند در طی این دو روز با حضور در محل برگزاری برنامه‌ دیدار مردمی، مشکلات و درخواست‌های خود را به صورت حضوری با مدیرکل کمیته امداد استان تهران در میان گذاشته و از راهنمایی‌ها و مساعدت‌های لازم بهره‌مند شوند.

رئیس روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان گرامی جهت اطلاع از زمان و مکان دیدارهای مردمی آتی می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان تهران به نشانی tehran.emdad.ir مراجعه نمایند.