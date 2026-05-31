لرستان در جایگاه دوم ثبت ملی آثار تاریخی کشور

عطا حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لرستان تا سال ۱۳۸۹، در کشور ایران، با حدود دو هزار اثر، رکورددار ثبت ملی آثار تاریخی بود و مقام اول را داشت. اگر چه ما رکورددار ثبت در یک سال هم هستیم، در سال ۱۳۷۵، توانستیم هزار اثر را در فهرست میراث ملی کشور ثبت کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر لرستان مقام دوم کشور در ثبت ملی آثار تاریخی را دارد، عنوان کرد: الان ثبت ملی آثار تاریخی سهمیه‌ای شده و هر استان باید ۳۰ اثر را ثبت کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، افزود: الان لرستان با دو هزار و ۷۰۰ اثر در فهرست میراث ملی، جایگاه دوم کشور را دارد. همچنین به لحاظ تعدد آثار نیز با پنج هزار اثر، در کشور مقام اول را دارد.

حسن‌پور با اشاره به اینکه در زمینه ثبت محوطه‌های باستانی نیز لرستان در کشور رکورددار است، گفت: در لرستان سه پایگاه قلعه «فلک‌الافلاک»، بافت تاریخی بروجرد و پل‌های تاریخی داریم.

وی بیان داشت: لرستان با حدود ۱۰۰ پل تاریخی، مرکز پایگاه پل‌های تاریخی کشور است.