ورود حجاج ایرانی از ۲۳ ایستگاه پروازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، اکبر رضایی، با تشریح برنامه بازگشت زائران بیت‌الله الحرام اظهار کرد: روند بازگشت حجاج از فرودگاه جده به کشور از ۱۱ خرداد آغاز می‌شود و زائران از طریق ایستگاه‌های پروازی تهران،مشهد، زاهدان، شیراز، گرگان و اصفهان به کشور منتقل خواهند شد.

وی با اشاره به درخواست و پیگیری‌های سازمان حج و زیارت برای تسهیل فرآیند بازگشت حجاج افزود: سازمان حج و زیارت تلاش دارد به منظور رفاه حال زائران، امکان بازگشت آنان از طریق ۲۳ ایستگاه پروازی کشور فراهم شود، اما در این خصوص تنها ایستگاههای محدودی عملیاتی شده و بر این اساس برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.