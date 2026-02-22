نحوه انتقال و توزیع متمرکز آب زمزم در حج تمتع پیشِ رو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ممنوعیت حمل آب زمزم در جامه‌دان زائران براساس مقررات حمل‌ونقل هوایی، سازمان حج و زیارت روند انتقال متمرکز این سوغات پرطرفدار را در دستور کار قرار داده است. به صورتی که در عملیات حج تمتع ۱۴۰۴، حدود ۹۰ هزار بطری پنج‌لیتری استاندارد آب زمزم از عربستان به کشور منتقل و پس از بازگشت حجاج، در داخل ایران به آنان تحویل شد.

اکبر رضایی، معاون سازمان حج و زیارت، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حج تمتع پیشِ رو اعلام کرد: همانند سال گذشته، بطری‌های پنج‌لیتری آب زمزم همزمان با بازگشت زائران در ایستگاه‌های پروازی تحویل داده می‌شود.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم درباره فرآیند انتقال و نحوه توزیع در ایستگاههای پروازی کشور انجام شده است. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، اعزام زائران ایرانی از هفتم اردیبهشت‌ماه از ۲۳ ایستگاه پروازی به مقصد عربستان آغاز می‌شود

