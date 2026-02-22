  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۳

نحوه انتقال و توزیع متمرکز آب زمزم در حج تمتع پیشِ رو اعلام شد

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده آب زمزم مورد نیاز حجاج حج تمتع ۱۴۰۵ در زمان بازگشت آنها به کشور توزیع خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ممنوعیت حمل آب زمزم در جامه‌دان زائران براساس مقررات حمل‌ونقل هوایی، سازمان حج و زیارت روند انتقال متمرکز این سوغات پرطرفدار را در دستور کار قرار داده است. به صورتی که در عملیات حج تمتع ۱۴۰۴، حدود ۹۰ هزار بطری پنج‌لیتری استاندارد آب زمزم از عربستان به کشور منتقل و پس از بازگشت حجاج، در داخل ایران به آنان تحویل شد.

اکبر رضایی، معاون سازمان حج و زیارت، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حج تمتع پیشِ رو اعلام کرد: همانند سال گذشته، بطری‌های پنج‌لیتری آب زمزم همزمان با بازگشت زائران در ایستگاه‌های پروازی تحویل داده می‌شود.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم درباره فرآیند انتقال و نحوه توزیع در ایستگاههای پروازی کشور انجام شده است. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، اعزام زائران ایرانی از هفتم اردیبهشت‌ماه از ۲۳ ایستگاه پروازی به مقصد عربستان آغاز می‌شود

کد خبر 6756107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها