عبور ۲۸ کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی سپاه طی شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۸ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.



در این اطلاعیه آمده است: خلیج فارس یک پهنه آبی متعلق به کشورهای مسلمان منطقه بوده و تجاوز و شرارت های ارتش تروریست امریکایی مهمترین دلیل ناامنی آن در این ایام است.کنترل هوشمند تنگه هرمز به طور مستمر و با صلابت و اقتدار در حال انجام است.