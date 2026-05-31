۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

عبور ۲۸ کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی سپاه طی شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۸ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

در این اطلاعیه آمده است: خلیج فارس یک پهنه آبی متعلق به کشورهای مسلمان منطقه بوده و تجاوز و شرارت های ارتش تروریست امریکایی مهمترین دلیل ناامنی آن در این ایام است.کنترل هوشمند تنگه هرمز به طور مستمر و با صلابت و اقتدار در حال انجام است.

محسن صمیمی

    • علی برادر GB ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      در‌ود بر ایران باد. از زمان ساسانیان و رو در رویی با امپراتوری روم، این نخستین بار است که ایران در برابر امپراتوری آمریکا و برده های محلی آن استوار و پایدار ایستاده. ما که برای ایران کاری نکردیم، اما جوانان این سرزمین با جان خود از آن دفاع کردند و غرور را به تک تک ایرانیان تقدیم نمودند.

