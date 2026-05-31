مشارکت راهبردی بانک صادرات ایران در سازندگی نوین و جهاد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، در جریان بازدید قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران از گروه مپنا، وی با تأکید بر اینکه ارتقای زیرساختها پیشنیاز اساسی توسعه پایدار است، اظهار کرد: رونق تولید ملی و تحقق اهداف توسعهای کشور، فراتر از سرمایه انسانی و منابع مالی، به تکمیل و مدرنسازی زیرساختهای انرژی و حملونقل نیازمند است. بدون وجود زیرساختهای قوی، امکان موفقیت پروژهها در سطوح خرد و کلان به شدت کاهش مییابد و چرخه صنعت از مدار تولید استاندارد و رقابتپذیر جهانی خارج خواهد شد.
اسکندری، نقطه اشتراک اصلی بانک صادرات ایران و گروه مپنا را نقشآفرینی مؤثر در وجوه محوری اقتصاد ملی و ارتقای رفاه عمومی جامعه دانست و افزود: نهادهایی که با تکیه بر اعتماد مردم، تخصص و کارآمدی، دامنه تأثیرگذاری وسیعی دارند، مسئولیت سنگینتری در پیشبرد اهداف کلان توسعه بر عهده دارند. از اینرو، همکاریهای دوجانبه باید بر پایه دستیابی حداکثری به شاخصهای توسعه، جهش اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استوار باشد.
وی با تأکید بر رویکرد بانکداری توسعهای، از سرمایهگذاری فعال و مشارکت راهبردی بانک صادرات ایران در ساخت نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر و سایر پروژههای ملی توسعه پایدار در قالب تفاهمنامه مشترک با گروه مپنا خبر داد و گفت: ارتقای زیرساختها نه تنها رونق تولید ملی را به همراه دارد، بلکه توانمندی کارآفرینان ایرانی برای حضور مؤثر در بازارهای بینالمللی، تقویت تولید صادراتمحور و افزایش ارزآوری غیرنفتی را نیز تقویت میکند. بانک صادرات ایران آماده است تا با تأمین مالی هدفمند، ارائه بستههای جامع خدمات بانکی و سرمایهگذاری بلندمدت، به عنوان شریک استراتژیک گروه مپنا، در این مسیر جهادی نقشآفرینی کند.
این همکاری، در امتداد حمایت بانک از بخش خصوصی در دوره پساتوافق، جذب سرمایههای داخلی، بازگشت سرمایه به چرخه مولد اقتصاد، تأمین مالی پروژههای ملی و زیرساختی، حمایت از صنایع پیشران و صادرات غیرنفتی و همچنین تأمین مالی SMEها و کسبوکارهای متوسط قرار دارد. چنین رویکردی، ضمن تحول دیجیتال و حرکت به سمت بانکداری هوشمند، به اعتمادسازی اقتصادی، آرامش در بازار پول و افزایش سرمایهگذاری و اشتغال کمک شایانی خواهد کرد.
گروه مپنا به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه صنعتی کشور، سهم ۵۰ درصدی در توسعه ظرفیت نیروگاههای ایران دارد و در زمینههای حملونقل ریلی، اکتشاف میادین نفتی و گازی، پتروشیمی و فناوری اطلاعات نیز نقش کلیدی ایفا میکند. خلیل بهبهانی، مدیرعامل گروه مپنا، ضمن قدردانی از رویکرد توسعهگرایانه بانک صادرات ایران، بر گسترش همکاریهای بلندمدت تأکید کرد و آن را لازمه پیشرفت اقتصاد کشور در شرایط کنونی دانست.
در این بازدید، مهدی اقبالیراد نایبرئیس هیئتمدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب و محمد کیایی مدیر امور شعب استانهای تهران و البرز نیز حضور داشتند و در تعیین چارچوبهای اجرایی و عملیاتی همکاریهای راهبردی و بلندمدت مشارکت فعال داشتند.
بانک صادرات ایران با تکیه بر ظرفیتهای خود، همچنان متعهد به ایفای نقش محوری در «سازندگی نوین» و «جهاد اقتصادی» و تأمین مالی پایدار توسعه ایران خواهد بود.
