۱۱۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در هرمزگان آماده افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی پیمانکاران، یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در قالبهای مختلف تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است.
وی افزود: این واحدهای قابل افتتاح شامل، ۲۵۶ واحد بنیاد مسکن، ۲۲۰ واحد پروژه شهید قاسم سلیمانی، ۴۰ واحد ویژه معلولان، ۴۴ واحد متعلق به مددجویان بهزیستی در میناب، ۴۰ واحد خیرساز بستک، ۲۰۰ واحد نوسازی بافت فرسوده شهری و ۳۰۰ واحد در قالب پروژههای خودمالک است.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان بیان کرد: همچنین بازدیدی با هدف پایش میدانی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام گرفت، که ضمن بررسی چالشهای پیشرو پروژههای پنج هزار واحدی و ۳۴۰ واحدی استان بر لزوم رفع موانع تاکید شد.
سلحشور تصریح کرد: مقرر شده است پیمانکاران متناسب با حجم پروژهها، نسبت به افزایش نیروی انسانی در کارگاهها اقدام کنند، تا روند تحویل واحدها به متقاضیان بدون وقفه و طبق زمانبندی مقرر انجام شود.
