حفر چاه جدید در مجتمع آبرسانی همت آباد ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده از حفر چاهی به عمق نهایی ۱۴۰ متر در مجتمع آبرسانی معلمکلا (همتآباد) شهرستان ساری خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این پروژه، ظرفیت تولید آب منطقه ۱۵ لیتر در ثانیه افزایش مییابد و آب شرب پایدار برای یک هزار خانوار تأمین میشود.
وی با اشاره به ضرورت رفع افت فشار آب در روستاهای تحت پوشش مجتمع مذکور، اظهار داشت: این چاه ابتدا تا عمق ۸۰ متر با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال حفر شده و قرار است با هماهنگی شرکت آب منطقهای و دریافت مجوزهای لازم، در دو مرحله تا عمق ۱۲۰ و ۱۴۰ متر ادامه یابد.
وی افزود: اتمام این پروژه همراه با تجهیز و بهرهبرداری، پایداری آب شرب یک هزار خانوار را تضمین خواهد کرد.
مدیرعامل آبفای مازندران همچنین از اجرای طرحهای تکمیلی در این مجتمع آبرسانی خبر داد و تصریح کرد: اصلاح خط انتقال به طول ۳۵۰ متر، احداث اتاقک دیزل، محوطهسازی، نصب تابلو برق، رنگآمیزی مخزن و نصب سیستم امنیتی نیز با قراردادی معادل ۵۹ میلیارد ریال در دست اجراست.
برارزاده خاطرنشان کرد: با اجرای این عملیات و افزایش توان انتقال، یکی از مطالبات جدی مردم منطقه در خصوص مقابله با کمآبی و افت فشار محقق خواهد شد.
