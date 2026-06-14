مشکل آبرسانی ۱۴ روستای صحنه برطرف شد

تورج لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با انجام بررسی‌های فنی و رفع نواقص موجود در خط انتقال مجتمع آبرسانی چقاگلان، مشکل افت فشار، قطعی‌های مکرر و ناپایداری تأمین آب شرب روستاهای تحت پوشش این مجتمع برطرف شد.



وی افزود: در ماه‌های گذشته افزایش شکستگی‌ها در شبکه و بروز اختلال در آبرسانی موجب نارضایتی ساکنان برخی روستاهای منطقه شده بود که رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم‌های بهره‌برداری قرار گرفت.



سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی تصریح کرد: ارزیابی‌های فنی نشان داد بخشی از مشکلات موجود ناشی از نواقص مکانیکی در خط انتقال میان مخزن اولیه و مخزن ثانویه مجتمع چقاگلان بوده که باعث ایجاد ناترازی در فشار و دبی شبکه شده است.



لطفی ادامه داد: نیروهای فنی و بهره‌برداری با اجرای اقدامات تخصصی، ایرادات موجود در اتصالات و شیرآلات خط انتقال را برطرف کردند و پس از انجام اصلاحات لازم، شرایط تأمین آب در این مجتمع به وضعیت پایدار بازگشت.



وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این عملیات، آب شرب با فشار مناسب به مخازن و شبکه توزیع داخلی ۱۴ روستای تحت پوشش مجتمع چقاگلان منتقل می‌شود و حدود سه هزار و ۸۴۰ نفر از ساکنان این روستاها از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.



سرپرست آبفای شهرستان صحنه تأکید کرد: رفع این مشکل نقش مهمی در کاهش تنش آبی منطقه و افزایش رضایتمندی مشترکان روستایی داشته و پایداری بیشتری را در شبکه آبرسانی ایجاد کرده است.



لطفی در پایان از صبوری و همراهی مردم منطقه قدردانی کرد و گفت: تلاش شبانه‌روزی نیروهای حوادث، اتفاقات و بهره‌برداری شهرستان زمینه رفع این مشکل چندین ساله و بازگشت آب پایدار به روستاهای تحت پوشش مجتمع چقاگلان را فراهم کرد.