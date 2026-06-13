تعویض ۳۵ هزار کنتور فرسوده آب در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده روز شنبه با اعلام این خبر افزود: پروژه آبرسانی منطقه هفت‌تن قائم‌شهر با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی تنش آبی در حال اجراست.

وی افزود: این طرح شامل احداث مخزن ۲۰۰ مترمکعبی، اجرای ۵۰۰ متر شبکه توزیع و اصلاح انشعابات آب است که پیش‌بینی می‌شود تا هفته دولت امسال به بهره‌برداری برسد و آب آشامیدنی پایدار برای حدود ۲۵۰۰ نفر از ساکنان این منطقه فراهم کند.

مدیرعامل آبفای مازندران در ادامه از تعویض ۳۵ هزار و ۸۷۴ دستگاه کنتور آب فرسوده و معیوب در سطح استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و تصریح کرد: برای این کار بیش از ۱۰۷۶ میلیارد ریال هزینه شده است و شهرستان بابل با تعویض ۵ هزار و ۴۷ کنتور، رتبه نخست را در استان دارد.

برارزاده همچنین به نصب بیش از ۱۸۰۰ کنتور هوشمند با اعتباری بالغ بر ۳۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اشاره کرد و گفت: نوسازی و هوشمندسازی کنتورها نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب، افزایش دقت اندازه‌گیری مصرف و مدیریت بهینه منابع آبی دارد و این برنامه به طور مستمر ادامه خواهد یافت.