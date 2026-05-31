اردوی تیم ملی جودو عراق با ملی پوشان ایران به میزبانی مشهد 

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تمرینات ملی پوشان جودو بزرگسالان و جوانان ایران چند روزی است زیر نظر رشاد ممدوف به میزبانی مشهد در جریان است، تیم ملی بزرگسالان عراق هم با سفر به ایران در این اردو شرکت خواهد کرد.



تیم ملی جودو عراق با ترکیبی از ۱۰ جودوکار امروز یکشنبه (۱۰ خرداد) وارد ایران شد و از روز دوشنبه اردوی مشترک خود با ملی پوشان ایران را آغاز خواهد کرد. این اردو به مدت یک هفته به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.



ملی پوشان جودو ایران که خود را برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا آماده می کنند، از ابتدای سال تاکنون در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان و مسابقات کاپ آفریقا به میزبانی الجزایر شرکت کرده اند.