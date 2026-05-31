«در همسایگی مرگ»؛ روایت مستند از زندگی و مجاهدت سردار شهید «حاج یونس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ و آثار شهید سلیمانی، مستند «در همسایگی مرگ» تازه‌ترین محصول بنیاد مکتب حاج قاسم با پرداختی روایت گونه به زندگی و مجاهدت سردار شهید «حاج ابوالفضل نیکویی» اکران شد.



این مستند به تهیه‌کنندگی «ساسان فلاح‌فر» و کارگردانی «سعید دولت‌خواه» مروری دارد بر سال‌ها زندگی توام با مجاهدت و رشادت حاج ابوالفضل نیکویی با نام جهادی «حاج یونس» از فرماندهان اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از همرزمان فرمانده شهید «حاج قاسم سلیمانی».



آثار و برکات این مجاهدت و ملازمت که روایتی است به بلندای تاریخ هشت سال دفاع مقدس و پس از آن نقش‌آفرینی در جبهه مقاومت لبنان و معرکه نفس‌گیر نبرد با داعش در سوریه، در قالب مستندی با عنوان در همسایگی مرگ به تصویر کشیده شده است.



حاج یونس، زندگی و جهاد او اگرچه به تعبیر «ابراهیم حاتمی‌کیا» از راویان این مستند، در سایه حاج قاسم مکتوم مانده اما اکنون جمعی از فعالان عرصه فرهنگ و هنر تلاش کرده‌اند با تولید این مستند، ضمن کنکاش در ابعاد شخصیت این فرمانده گمنام، قاب‌هایی ماندگار از زندگی تا شهادت حاج یونس را در منظر نگاه مخاطب قرار دهند.



در بخش پایانی مراسم اکران مستند در همسایگی مرگ، با اهدای لوح تقدیر توسط خانواده شهید از دست‌اندرکاران تهیه و تولید این مستند تحلیل به عمل آمد.



مراسم رونمایی و اکران این مستند با حضور خانواده معظم شهید، یادگاران فرماندهان شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه؛ «رضا حاجی زاده» فرزند سردار شهید امیرعلی حاجی زاده»، «مهدی باقری» فرزند سردار شهید «محمود باقری» و بیش از صد چهره فعال رسانه و هنر برگزار شد.