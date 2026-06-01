به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در شورای اطلاعرسانی لرستان با بیان اینکه شکافی بین مصرف انرژی در ایران و لرستان بر اساس مطالعات جهانی وجود دارد، اظهار داشت: این شکاف آزاردهنده بوده و لازم است رسانهها و روابطعمومیهای استان بر اساس اطلاعات آماری و اقناعی به کاهش این شکاف کمک کنند.
وی ادامه داد: این اقدام به معنای صرفه به جویی نیست، بلکه نوعی اصلاح الگوی مصرف است.
الگوی بومی برای اصلاح رفتار مصرفی ایجاد شود
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: در حوزه مصرف انرژی، علاوه بر ابلاغهای فنی، اصلاح الگوی رفتاری در حوزه انرژی هم بسیار مهم است که در این زمینه تمرکز روی اصلاح الگوی مصرف و الگوی رفتاری است.
پور علی، افزود: دستگاههای مرتبط این حوزه، دارای پروژههای ملی برای اصلاح الگوی مصرف هستند؛ اما باید الگوی بومی برای اصلاح رفتار مصرفی ایجاد شود و بهنوعی ارتباط بین دو الگوی بومی و ملی، صورت بگیرد.
وی تأکید کرد: نقش شورای روابطعمومیهای استان در این زمینه بسیار مهم است.
مصرف آب در لرستان باید به ۱۸۵ میلیون مترمکعب کاهش یابد
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه درگذشته ناترازیهایی در حوزه انرژی وجود داشته که جنگ تحمیلی اخیر نیز ناترازیهای مضاعف ایجاد کرده است، گفت: برای نمونه در این جنگ به چشمه گلستان و یکسوم آب شرب خرمآباد آسیب وارد شد، پس ضروری است که در زمینه آب شرب، صرفهجویی صورتگرفته و از میزان ۱۹۳ میلیون مترمکعب مصرف در استان به ۱۸۵ میلیون مترمکعب برسد.
پور علی، تصریح کرد: دشمن اکنون از جنگ زیرساخت به جنگ تابآوری رسیده و تابآوری یک منطق جنگی شده است. دشمن برخلاف آنچه فکر میکند که زمان به نفع او در حال گذر است، در زمینه تابآوری در حال اشتباه است.
وی ادامه داد: درصورتیکه اطلاعرسانی صادقانه، اقناعی و واقعی با مردم صورت بگیرد، پیوند این اصلاح با مقاومت ملی، باعث تکلیف مانند جنگ و مقاومت شده و باعث همراهی مردم میشود.
اولویت حوزه انرژی اکنون برق است
رئیس شورای اطلاعرسانی لرستان، تصریح کرد: دستگاههای متولی حوزه انرژی و خدمات ضروری هم باید به بیان دقیق صورتمسئله در این حوزه بپردازند.
پور علی، گفت: لازم است در این زمینه جلسه شورای روابطعمومیهای استان برگزار شود و روابطعمومیها نیز گزارش آماری دقیق برای اصلاح الگوی مصرف ارائه دهند تا در نهایت طرح و الگوی استانی برای کاهش مصرف انرژی، ارائه شود.
وی تأکید کرد: مدیران عامل دستگاههای مرتبط نیز با حضور رسانههای محلی و پایگاههای خبری، نشست خبری برگزار کنند، طرحهای این حوزه را به رسانهها معرفی کنند تا نوعی توافق در حوزه تولید محتوی شکل بگیرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه اولویت حوزه انرژی اکنون برق است، بیان داشت: درحالیکه رئیسجمهور صادقانه با مردم صحبت میکند باید محدودیتهای حوزه انرژی اعلام شود؛ زیرا این شیوه بیان منجر به اصلاح رفتار و اصلاح الگوی مصرف، خواهد شد.
پور علی، گفت: علاوه بر این نهادهای فرهنگی در کنار رسانهها، برای رسیدن به نرخ مطلوب در کاهش مصرف انرژی بهویژه برق کمک کنند و حتی طرح اقدام مشترک محلهمحور در این حوزه نیز ابلاغ شده که باید اقدامات جدی در این زمینه هم انجام شود.
