تبیرئی: حافظه تاریخی کشور مدیون شهدای قیام ۱۵ خرداد است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی روز دوشنبه در شهر ورامین گفت: قیام ۱۵ خرداد «نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری نهضت اسلامی و تثبیت مسیر مبارزه مردم علیه رژیم شاه» داشته است.

طاهره تبیرئی که در جمع خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران سخن می‌گفت، این واقعه را یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران دانست.

او تأکید کرد که مردم منطقه دشت ورامین در آن زمان با «ایمان، بصیرت و روحیه ایثارگرانه» وارد میدان شدند و به گفته او، «مسیر حرکت انقلاب اسلامی را هموار کردند».

مدیرکل بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران، خانواده‌های کشته‌شدگان و جانبازان انقلاب را «پشتوانه معنوی نظام» خواند و گفت: صبر و استقامت آنان در «استمرار ارزش‌های انقلاب اسلامی» نقش مهمی دارد.

خانم تبیرئی همچنین بر ضرورت «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» تأکید کرد و افزود که این فرهنگ باید با برنامه‌ریزی دقیق به نسل جوان منتقل شود.

او در پایان گفت که بنیاد شهید خود را متعهد به خدمت‌رسانی به این خانواده‌ها می‌داند و «تبیین جایگاه والای آنان» را از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.