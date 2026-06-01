کشف و توقیف محموله یک و نیم تنی برنج تقلبی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور، اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر بازار و دریافت گزارش‌ مردمی، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ گشت مشترک این اداره کل با همراهی بازرسان اداره کل صمت و پلیس امنیت اقتصادی با دستور قضائی ضمن ورود به ۲ منزل مسکونی، مجموعاً ۱/۵ تُن با ترکیب برنج هندی و پاکستانی که به عنوان برنج مرغوب ایرانی عرضه می‌شد، کشف و افراد متخلف بازداشت و بهمراه محموله کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات تحویل پلیس امنیت اقتصادی گردید.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: مراتب پس از تکمیل پرونده در پلیس امنیت اقتصادی، برای رسیدگی و صدور حکم قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال خواهد شد.