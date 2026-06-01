https://mehrnews.com/x3ccVT ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6847450 استانها همدان استانها همدان ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ همبستگی مردم رزن برای پاسداری از خاک وطن همدان-مردم انقلابی رزن در نود و سومین شب حماسه آفرینی برای پاسداری از میهن اسلامی به صحنه آمدند. دریافت 26 MB کد مطلب 6847450 کپی شد مطالب مرتبط شب نود و سوم حضور مردم اردستان در میدان غیرت مشگینیها و حمایت از کیان انقلاب طرح کاشت یک میلیارد درخت در نیمه راه؛ بقای نهالها مهمتر از آمار کاشت حماسه عاشورایی مردم مازندران تجمع شبانه فومنی ها به شب نود و سوم رسید فریاد «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» در اجتماع شبانه هریسیها برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما