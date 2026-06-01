  1. استانها
  2. همدان
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲

همبستگی مردم رزن برای پاسداری از خاک وطن

همبستگی مردم رزن برای پاسداری از خاک وطن

همدان-مردم انقلابی رزن در نود و سومین شب حماسه آفرینی برای پاسداری از میهن اسلامی به صحنه آمدند.

دریافت 26 MB
کد مطلب 6847450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها